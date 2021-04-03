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«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Шкриньяра

03 Апреля 2021, 11:59,

Миланский «Интер» может расстаться со словацким защитником Миланом Шкриньяром в летнее трансферное окно, об этом рапортует Football Insider.

Источник сообщает, что главным претендентом на 26-летнего футболиста считается лондонский «Тоттенхэм». Стороны уже вели переговоры о переходе Шкриньяра в зимнее трансферное окно, однако тогда сделка сорвалась.

Основным соперником «шпор» в борьбе за словака считается «Ливерпуль», который также хочет усилить оборонительную линию.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Шкриньяр провел 23 поединка, забил три гола и получил одну желтую карточку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Милан Шкриньяр
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