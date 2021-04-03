Артета: «Эдегор счастлив в «Арсенале»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета в очередной раз высказался о норвежском хавбеке Мартине Эдегоре, арендованном у мадридского «Реала».

«Мы общаемся каждый день. Я вижу, что Мартин счастлив в «Арсенале». Хотим развивать его игровые качества и делать Эдегора счастливым. Это положительно сказывается на результатах команды», - приводит слова испанского специалиста Football.London.

«Канониры» арендовали Эдегора до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 22-летний полузащитник провел восемь матчей и отметился одним забитым мячом.