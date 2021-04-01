«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Лиге 1

Защитник Свен Ботман, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги.

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, интерес к 21-летнему исполнителю проявляет «Манчестер Юнайтед». Ранее подписать игрока хотел «Ливерпуль», однако сделка сорвалась.

Отметим, что 21-летний голландский защитник выступает в составе «Лилля» с сентября 2020-го года. Во французский клуб он перебрался из амстердамского «Аякса».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Ботман провел 29 поединков, в которых получил две желтые карточки.