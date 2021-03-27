Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Эдегор: «Играть в АПЛ – мечта»

27 Марта 2021, 21:10,

Полузащитник Мартин Эдегор послал хороший сигнал «Арсеналу». За лондонский клуб полузащитник «Реала» играет на правах аренды.

«Я могу сказать только хорошее об английском чемпионате и английском футболе. Премьер-лига действительно популярна в Норвегии. Я вырос, наблюдая за матчами АПЛ каждую неделю. Играть здесь – мечта», - цитирует Эдегора AS.

«Артета – потрясающий, хороший, умный тренер. Он учитель, который помогает нам видеть детали. Он помогает нам добиваться целей. Нам повезло, что у нас есть тренер, у которого можно многому поучиться», - сказал норвежский футболист.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Мартин Эдегор
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