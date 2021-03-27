​Эдегор: «Играть в АПЛ – мечта»

Полузащитник Мартин Эдегор послал хороший сигнал «Арсеналу». За лондонский клуб полузащитник «Реала» играет на правах аренды.

«Я могу сказать только хорошее об английском чемпионате и английском футболе. Премьер-лига действительно популярна в Норвегии. Я вырос, наблюдая за матчами АПЛ каждую неделю. Играть здесь – мечта», - цитирует Эдегора AS.

«Артета – потрясающий, хороший, умный тренер. Он учитель, который помогает нам видеть детали. Он помогает нам добиваться целей. Нам повезло, что у нас есть тренер, у которого можно многому поучиться», - сказал норвежский футболист.