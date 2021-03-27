Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Зидан дал команду продать Эдегора

27 Марта 2021, 12:04,

Норвежский хавбек мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за лондонский «Арсенал» на правах аренды, может остаться в английском клуба на постоянной основе. Об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, главный тренер «королевского» клуба Зинедин Зидан не заинтересован в сотрудничестве с игроком и готов его продать. «Реал» может расстаться с Мартином в летнее трансферное окно, если французский тренер останется в клубе.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдегор провел восемь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Мартин Эдегор
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