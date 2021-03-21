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​Бенитес: «Ливерпуль» может выиграть Лигу чемпионов»

21 Марта 2021, 12:42,

Экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес считает, что нынешняя команда Юргена Клоппа способна повторить достижение сезона 2004/2005. Тогда мерсисайдцы под руководством Бенитеса выиграли Лигу чемпионов, несмотря на плохое выступление в Премьер-лиге.

«Способен ли «Ливерпуль» выиграть Лигу чемпионов? Конечно. У «Ливерпуля» есть потенциал и тренер для этого.

Люди говорят, что в 2005 году нам просто повезло, но это не так. В 1/4 финала мы играли против «Ювентуса», использовавшего схему 5-3-2. Нам пришлось адаптироваться к сложному противнику, но мы хорошо выступили, и наша уверенность выросла. Затем мы играли против «Челси», который на тот момент был, наверное, лучшей командой в Европе, но мы были настолько уверены в себе, что справились.

Думаю, нынешний «Ливерпуль» сможет проделать такой же путь», - сказал Бенитес Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Рафаэль Бенитес
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