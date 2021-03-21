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​«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Санчо

21 Марта 2021, 09:54,

«Манчестер Юнайтед» определил трансферную цель на тот случай, если клубу не удастся подписать Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». Как сообщает The Sun, таким игроком является Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатиоднолетнего Нету в тридцать пять миллионов евро, но в действительности стоимость трансфера португальца может превысить 50 миллионов, пишет источник.

В сезоне 2020/2021 Педру Нету провёл за «Вулверхэмптон» тридцать три матча. В них вингер забил пять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон, Трансферы футбола - лето 2021, Педру Нету
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