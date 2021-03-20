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​Абел Феррейра: «Моуринью выигрывал ЛЧ с «Порту» и «Интером. Посмотрел бы я на Гвардиолу и Клоппа в таких клубах»

20 Марта 2021, 21:54,

Рулевой бразильского «Палмейраса» Абел Феррейра высказался по поводу тренеров.

«Одно дело попадать в клубы, которые тратят целые состояния на лучших игроков, а другое дело – выжимать максимум из тех игроков, которые есть. Это про Жозе Моуринью, который выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером». Для меня это пример, это лучший тренер в португальском футболе. Я всегда буду им восхищаться.

Интересно, как бы Гвардиола и Клопп выступили в клубах, где Моуринью добивался успеха. Я бы хотел посмотреть на Гвардиолу в среднем клубе. Он хорош, но он всегда тренирует лучших. Хочу, чтобы Хосеп сказал: «Я отправляюсь тренировать «Порту», - сказал Феррейра ESPN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Абел Феррейра
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