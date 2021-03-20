Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лидс» переиграл «Фулхэм» на выезде

20 Марта 2021, 00:58,

В вынесенном на пятницу матче Премьер-лиги «Фулхэм» играл против «Лидса». Гости забили уже в дебюте, но мяч отменили из-за офсайда. Вскоре Патрик Бэмфорд поразил цель по правилам, замкнув прострел от лицевой линии. Гости отыгрались после подачи углового, Йоаким Андерсен сравнял счет ударом головой. «Лидс» вырвал победу в начале второго тайма - Бэмфорд сыграл на рывок Рафиньи, который сблизился с голкипером и точно пробил.

«Лидс» победил со счетом 2:1 и с 39 очками вышел на 11-е место, его соперник в зоне вылета.

Протокол игры  
Фулхэм 1:2 Лидс
    29' Бэмфорд Патрик (0:1)
(1:1) Андерсен Йоаким 38'    
    58' Рафинья Диас (1:2)
Ареола Альфонс Эйна Ола   72' (Тете Кенни (   72') Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Робинсон Энтони Замбо-Ангисса Андре-Франк Рид Харрисон   64' (Лофтус-Чик Рубен (   64'   90') Лемина Марио   51' Кавалейру Иван Майя Джош   46' (Митрович Александр (   46') Лукмен Адемола
Запасные: Конголо Теренс Гектор Майкл Брайан Джо Фабрисио Агосто Одои Денис Рим Тим
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Даллас Стюарт Робертс Тайлер Харрисон Джек Бэмфорд Патрик   31'   77' (Клих Матеуш (   77')
Запасные: Кошта Элдер Берарди Гаэтано Дженкинс Джек Касилья Кико Шеклтон Джейми Джелхардт Джо Поведа Иан Кох Робин
19 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Лидс
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