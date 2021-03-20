«Лидс» переиграл «Фулхэм» на выезде

|
20 Марта 2021, 00:58,
|
|
В вынесенном на пятницу матче Премьер-лиги «Фулхэм» играл против «Лидса». Гости забили уже в дебюте, но мяч отменили из-за офсайда. Вскоре Патрик Бэмфорд поразил цель по правилам, замкнув прострел от лицевой линии. Гости отыгрались после подачи углового, Йоаким Андерсен сравнял счет ударом головой. «Лидс» вырвал победу в начале второго тайма - Бэмфорд сыграл на рывок Рафиньи, который сблизился с голкипером и точно пробил.
«Лидс» победил со счетом 2:1 и с 39 очками вышел на 11-е место, его соперник в зоне вылета.
Протокол игры
|29' Бэмфорд Патрик (0:1)
|(1:1) Андерсен Йоаким 38'
|58' Рафинья Диас (1:2)
Ареола Альфонс • Эйна Ола 72' ( Тете Кенни ( 72') • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Робинсон Энтони • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Рид Харрисон 64' ( Лофтус-Чик Рубен ( 64' ) • 90'Лемина Марио • 51'Кавалейру Иван • Майя Джош 46' ( Митрович Александр ( 46') • Лукмен Адемола
Запасные: Конголо Теренс • Гектор Майкл • Брайан Джо • Фабрисио Агосто • Одои Денис • Рим Тим
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Стрёйк Паскаль • Алиоски Эгзиян • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • Даллас Стюарт • Робертс Тайлер • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик 31' 77' ( Клих Матеуш ( 77')
Запасные: Кошта Элдер • Берарди Гаэтано • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Шеклтон Джейми • Джелхардт Джо • Поведа Иан • Кох Робин
19 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фулхэм, Лидс