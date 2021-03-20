«Лидс» переиграл «Фулхэм» на выезде

В вынесенном на пятницу матче Премьер-лиги «Фулхэм» играл против «Лидса». Гости забили уже в дебюте, но мяч отменили из-за офсайда. Вскоре Патрик Бэмфорд поразил цель по правилам, замкнув прострел от лицевой линии. Гости отыгрались после подачи углового, Йоаким Андерсен сравнял счет ударом головой. «Лидс» вырвал победу в начале второго тайма - Бэмфорд сыграл на рывок Рафиньи, который сблизился с голкипером и точно пробил.

«Лидс» победил со счетом 2:1 и с 39 очками вышел на 11-е место, его соперник в зоне вылета.