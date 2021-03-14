​«Манчестер Сити» интересен Фелиш

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Как сообщает Eurosport, португальский футболист рассматривается английским клубом как возможная замена для нападающего Серхио Агуэро.

Ранее издание AS сообщило, что Агуэро уже имеет договорённость с Жоаном Лапортой по переходу в «Барселону» будущим летом.

Будущее Жоау Фелиша в «Атлетико» регулярно обсуждается в СМИ. Ранее сообщалось, что португалец недоволен количеством игрового времени в мадридской команде. Вскоре Диего Симеоне, рассуждая о Фелише, заявил, что без характера талант ничто.