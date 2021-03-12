Алькантара недоволен своей игрой в «Ливерпуле»

29-летний хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара ответил на критику в свой адрес.

«Не читаю новости о себе. Но я в курсе, что меня критикуют. Я сам недоволен своей игрой в «Ливерпуле». У меня была травма, из-за которой выпал из игрового ритма. Новая команда и другая обстановка. Но это не может быть оправданием», - приводит слова испанского полузащитника TNT Sports Brasil.

Тьяго перебрался в мерсисайдский клуб из мюнхенской «Баварии» в сентябре 2020-го года. Трансфер игрока обошелся англичанам в 22 миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024-го года.