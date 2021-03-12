«Челси» может продать Вернера

Форвард Тимо Вернер может покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, руководство английского топ-клуба считает, что немецкий нападающий не оправдал возложенных на него ожиданий после переезда из «РБ Лейпцига». Тимо стал игроком «пенсионеров» летом прошлого года. Форвард заключил с лондонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 37 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бомбардира в 70 миллионов евро.