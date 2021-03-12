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«Челси» может продать Вернера

12 Марта 2021, 08:59,

Форвард Тимо Вернер может покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, руководство английского топ-клуба считает, что немецкий нападающий не оправдал возложенных на него ожиданий после переезда из «РБ Лейпцига». Тимо стал игроком «пенсионеров» летом прошлого года. Форвард заключил с лондонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 37 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бомбардира в 70 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тимо Вернер, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Марта 2021, 09:46

А я думаю, что у него всё впереди! Может, не в Англии, но в Испании или в Италии, к примеру, может быть топ-бомбардиром легко. А в Англии борьба, скорости, тут и опытным игрокам порой сложновато раскрываться, куда уж молодым дарованиям. Да и в атаку Челси было накуплено много кандидатов, в итоге получилась куча-мала. Может, надо дать Тухелю наладить игру и подобрать состав, устранить недостатки, допущенные Фрэнки, и тогда Вернер заиграет новыми красками?

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