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«Вест Хэм» за семь минут обыграл «Лидс»

09 Марта 2021, 00:55,

27-й тур чемпионата Англии завершился матчем «Вест Хэма» и «Лидса». Все голы были забиты за семь минут в середине первого тайма. Сначала Джесси Лингард сам заработал пенальти и пробил с 11 метров, а после сэйва голкипера добавил мяч в пустые ворота. Вскоре снова сработал стандарт, и после углового счет удвоил Крэйг Доусон.

Победа 2:0 вывела «молотобойцев» на пятое место.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:0 Лидс
(1:0) Лингард Джесси 21'    
(2:0) Доусон Крэйг 28'    
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан Форнальс Пабло Лингард Джесси   79'   87' (Джонсон Бен (   87') Бенрахма Саид   73' (Боуэн Джаррод (   73') Антонио Майкл
Запасные: Лансини Мануэль Тротт Натан Ноубл Марк Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего Купер Лиам Даллас Стюарт Филлипс Кэлвин   49' Кошта Элдер   46' (Алиоски Эгзиян (   46') Клих Матеуш   46' (Харрисон Джек (   46') Робертс Тайлер   60' (Морено Родриго (   60') Рафинья Диас Бэмфорд Патрик
Запасные: Берарди Гаэтано Niall Huggins Дженкинс Джек Каприле Элия Дэвис Лейф Поведа Иан
08 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Лидс
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