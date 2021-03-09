«Вест Хэм» за семь минут обыграл «Лидс»

27-й тур чемпионата Англии завершился матчем «Вест Хэма» и «Лидса». Все голы были забиты за семь минут в середине первого тайма. Сначала Джесси Лингард сам заработал пенальти и пробил с 11 метров, а после сэйва голкипера добавил мяч в пустые ворота. Вскоре снова сработал стандарт, и после углового счет удвоил Крэйг Доусон.

Победа 2:0 вывела «молотобойцев» на пятое место.