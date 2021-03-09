«Вест Хэм» за семь минут обыграл «Лидс»

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09 Марта 2021, 00:55,
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27-й тур чемпионата Англии завершился матчем «Вест Хэма» и «Лидса». Все голы были забиты за семь минут в середине первого тайма. Сначала Джесси Лингард сам заработал пенальти и пробил с 11 метров, а после сэйва голкипера добавил мяч в пустые ворота. Вскоре снова сработал стандарт, и после углового счет удвоил Крэйг Доусон.
Победа 2:0 вывела «молотобойцев» на пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Лингард Джесси 21'
|(2:0) Доусон Крэйг 28'
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Райс Деклан • Форнальс Пабло • Лингард Джесси 79' 87' ( Джонсон Бен ( 87') • Бенрахма Саид 73' ( Боуэн Джаррод ( 73') • Антонио Майкл
Запасные: Лансини Мануэль • Тротт Натан • Ноубл Марк • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Купер Лиам • Даллас Стюарт • Филлипс Кэлвин • 49'Кошта Элдер 46' ( Алиоски Эгзиян ( 46') • Клих Матеуш 46' ( Харрисон Джек ( 46') • Робертс Тайлер 60' ( Морено Родриго ( 60') • Рафинья Диас • Бэмфорд Патрик
Запасные: Берарди Гаэтано • Niall Huggins • Дженкинс Джек • Каприле Элия • Дэвис Лейф • Поведа Иан
08 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Лидс