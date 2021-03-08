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Гвардиола поздравил Лапорту с победой на выборах президента «Барселоны»

08 Марта 2021, 08:22,

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне работающий в английском «Манчестер Сити», поздравил Жоана Лапорту с победой на выборах президента каталонского клуба.

«Жоан, мои поздравления! Да здравствует «Барселона», - написал испанский специалист в своем «Твиттере».

По итогам голосования Лапорта набрал 54,28% голосов. Он опередил ближайшего преследователя почти в два раза.

Напомним, что «Барселона» с осени прошлого года оставалась без президента. С поста руководителя каталонского гранда был уволен Хосеп Бартомеу. Функционер покинул «сине-гранатовых» из-за провальных результатов команды, а также желания Лионеля Месси покинуть клуб.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Хосеп Гвардиола, Жоан Лапорта
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