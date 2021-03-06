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Гвардиола заинтересовался полузащитником «Ювентуса»

06 Марта 2021, 14:27,

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио находится в сфере интересов одного из английских топ-клубов. Об этом рассказал представитель футболиста.

«Адриен находится в шорт-листе «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приглашении Рабио. Однако футболист пока не планирует уходить из «Ювентуса», - передает слова агента издание Calciomercato.

Рабио защищает цвета «старой синьоры» с лета 2019-го года. До этого он провел семь сезонов в «ПСЖ».

В текущем розыгрыше итальянской Серии А 25-летний полузащитник сыграл 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Адриен Рабио
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