«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Зинченко

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с украинским защитником Александром Зинченко.

Как сообщает Claret&Hugh, «горожане» предложат Зинченко заключить соглашение сроком на пять лет, по которому он будет зарабатывать порядка 105 тысяч евро в неделю. Руководство «Манчестер Сити» планирует прописать солидные отступные в новом контракте украинца.

24-летний футболист принял участие в восемнадцати матчах английского клуба в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.

Действующее соглашение Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.