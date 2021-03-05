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«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Зинченко

05 Марта 2021, 21:46,

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с украинским защитником Александром Зинченко.

Как сообщает Claret&Hugh, «горожане» предложат Зинченко заключить соглашение сроком на пять лет, по которому он будет зарабатывать порядка 105 тысяч евро в неделю. Руководство «Манчестер Сити» планирует прописать солидные отступные в новом контракте украинца.

24-летний футболист принял участие в восемнадцати матчах английского клуба в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей.

Действующее соглашение Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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