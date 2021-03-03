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​Холанн не считает «Челси» абсолютным топ-клубом, трансфера не будет

03 Марта 2021, 15:14,

На прошлой неделе появилась информация о том, что владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил вложение средств на подписание Эрлинга Холанна. Интерес к норвежскому форварду проявляют многие топ-клубы, что неудивительно, учитывая результативность игрока.

Впрочем, как сообщает SportBild, у «Челси» мало шансов подписать Холанна. Следующий свой шаг футболист хочет сделать в направлении «абсолютного топ-клуба». По данным источника, «Челси» к такому числу клубов Холанн не относит.

В двадцати семи матчах нынешнего сезона 20-летний Эрлинг Холанн, которого авторитетный портал transfermarkt оценивает в 110 миллионов евро, забил двадцать семь голов и отдал восемь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
03 Марта 2021, 15:42

засранец возомнил себя уже гением футбола , пусть валит в ПСЖ или ЮВЕ

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