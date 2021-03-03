«Реал» готов отпустить Варана в «Манчестер Юнайтед»

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03 Марта 2021, 12:39,
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи центрального защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Manchester Evening News.
Источник информирует, что боссы «королевского» клуба низко оценивают шансы на продление сотрудничества с французским игроком. По этой причине «сливочные» намерены продать Варана в летнее трансферное окно. Действующий трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2022-го года.
Кроме манкунианцев, интерес к Рафаэлю проявляют «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси».
В нынешнем сезоне Примеры Варан сыграл 24 матча, отметившись двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан, Трансферы футбола - лето 2021