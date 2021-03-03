«Реал» готов отпустить Варана в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи центрального защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Manchester Evening News.

Источник информирует, что боссы «королевского» клуба низко оценивают шансы на продление сотрудничества с французским игроком. По этой причине «сливочные» намерены продать Варана в летнее трансферное окно. Действующий трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Кроме манкунианцев, интерес к Рафаэлю проявляют «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси».

В нынешнем сезоне Примеры Варан сыграл 24 матча, отметившись двумя забитыми мячами.