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«Реал» готов отпустить Варана в «Манчестер Юнайтед»

03 Марта 2021, 12:39,

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи центрального защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Manchester Evening News.

Источник информирует, что боссы «королевского» клуба низко оценивают шансы на продление сотрудничества с французским игроком. По этой причине «сливочные» намерены продать Варана в летнее трансферное окно. Действующий трудовой договор защитника с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Кроме манкунианцев, интерес к Рафаэлю проявляют «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси».

В нынешнем сезоне Примеры Варан сыграл 24 матча, отметившись двумя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан, Трансферы футбола - лето 2021
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