Семеду рассказал о причинах ухода из «Барселоны»

Португальский защитник Нелсон Семеду прокомментировал переход из «Барселоны» в «Вулверхэмптон».

«Я поговорил с руководством и мне объяснили, что я являюсь одним из тех игроков, на которых клуб может заработать. Я не единственный, кто оказался в таком положении. Большинство клубов испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса.

Переход в «Вулверхэмптон» - прекрасное решение. Мне не пришлось долго думать над этим», - цитирует Семеду The Telegraph.

27-летний португалец уже успел сыграть двадцать четыре матча за «Вулверхэмптон», перейдя в английский клуб в сентябре, и отметился одной голевой передачей.