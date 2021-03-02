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Семеду рассказал о причинах ухода из «Барселоны»

02 Марта 2021, 20:25,

Португальский защитник Нелсон Семеду прокомментировал переход из «Барселоны» в «Вулверхэмптон».

«Я поговорил с руководством и мне объяснили, что я являюсь одним из тех игроков, на которых клуб может заработать. Я не единственный, кто оказался в таком положении. Большинство клубов испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса.

Переход в «Вулверхэмптон» - прекрасное решение. Мне не пришлось долго думать над этим», - цитирует Семеду The Telegraph.

27-летний португалец уже успел сыграть двадцать четыре матча за «Вулверхэмптон», перейдя в английский клуб в сентябре, и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Вулверхэмптон, Нелсон Семеду
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