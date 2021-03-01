Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» планирует выкупить Томори

01 Марта 2021, 23:46,

«Милан» планирует выкупить защитника «Челси» Фикайо Томори, который выступает за итальянский клуб на правах аренды.

Как сообщает Sky Sport Italia, «Милан» планирует оформить полноценный трансфер 23-летнего защитника уже в ближайшее время. В арендном соглашении прописана сумма, за которую «россонери» могут выкупить футболиста, она равна двадцати восьми миллионам евро.

Томори, перешедший в «Милан» в январе, уже успел сыграть семь матчей за итальянский клуб, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Фикайо с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года, он является воспитанником лондонского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Милан, Фикайо Томори
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола