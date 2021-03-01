«Милан» планирует выкупить Томори

«Милан» планирует выкупить защитника «Челси» Фикайо Томори, который выступает за итальянский клуб на правах аренды.

Как сообщает Sky Sport Italia, «Милан» планирует оформить полноценный трансфер 23-летнего защитника уже в ближайшее время. В арендном соглашении прописана сумма, за которую «россонери» могут выкупить футболиста, она равна двадцати восьми миллионам евро.

Томори, перешедший в «Милан» в январе, уже успел сыграть семь матчей за итальянский клуб, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Фикайо с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года, он является воспитанником лондонского клуба.