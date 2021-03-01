Гвардиола подтвердил трансфер Гарсии в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о переходе защитника Эрика Гарсии в каталонскую «Барселону». Сделка будет оформлена в летнее трансферное окно.

«Эрик мне как сын. В минувшем сезоне он выступал в основном составе команды. Однако Гарсия принял решение перебраться в «Барселону». Эрик - не середняк, он уже топ-игрок», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

20-летний футболист пополнит ряды «сине-гранатовых» на правах свободного агента.

Эрик защищает цвета за английского топ-клуба с 2017-го года. В текущем сезоне испанец провел девять матчей, в которых получил желтую карточку.