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Гвардиола подтвердил трансфер Гарсии в «Барселону»

01 Марта 2021, 09:59,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о переходе защитника Эрика Гарсии в каталонскую «Барселону». Сделка будет оформлена в летнее трансферное окно.

«Эрик мне как сын. В минувшем сезоне он выступал в основном составе команды. Однако Гарсия принял решение перебраться в «Барселону». Эрик - не середняк, он уже топ-игрок», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

20-летний футболист пополнит ряды «сине-гранатовых» на правах свободного агента.

Эрик защищает цвета за английского топ-клуба с 2017-го года. В текущем сезоне испанец провел девять матчей, в которых получил желтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Хосеп Гвардиола, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Гарсия
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