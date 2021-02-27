«Арсенал» готов продать Бельерина

Боссы лондонского «Арсенала» готовы рассмотреть варианты продажи испанского защитника Эктора Бельерина в летнее трансферное окно.

Согласно сведениям ESPN, 25-летний футболист заявил руководству клуба о желании сменить команду. «Канониры» решили не удерживать игрока и готовы продать его. Главными претендентами на Бельерина считаются каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл 22 поединка, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.