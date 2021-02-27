Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

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27 Февраля 2021, 12:41,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах на ближайшее лето.
«Сейчас не самое подходящее время для перестройки. У клуба нет необходимости продавать шесть-семь игроков и подписывать новых. В нынешнем сезоне многие футболисты не могли играть вместе из-за травм. Не исключаю, что летом будут точечные корректировки в составе. Но это будет делаться с ориентиром на будущее», - приводит слова немецкого наставника Goal.com.
«Ливерпуль» неудачно выступает в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. После 25 туров подопечные Клоппа занимают лишь шестое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп