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Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

27 Февраля 2021, 12:41,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах на ближайшее лето.

«Сейчас не самое подходящее время для перестройки. У клуба нет необходимости продавать шесть-семь игроков и подписывать новых. В нынешнем сезоне многие футболисты не могли играть вместе из-за травм. Не исключаю, что летом будут точечные корректировки в составе. Но это будет делаться с ориентиром на будущее», - приводит слова немецкого наставника Goal.com.

«Ливерпуль» неудачно выступает в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. После 25 туров подопечные Клоппа занимают лишь шестое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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