Леонардо: «Эвертон» не хотел терять Кина»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о нападающем «Эвертона» Мойзе Кине, выступающем за парижский клуб на правах аренды.

«Сейчас сложно говорить о покупке Кина. Мы арендовали молодого игрока и хотели посмотреть на него в деле. Конечно, «Эвертон» не хотел терять такого футболиста. Мойзе очень хорошо играет, забивает, у него светлое будущее. Мы не могли купить его, речь шла только об аренде, хорошо, что мы смогли заполучить его хотя бы на год», - цитирует Леонардо France Bleu.

20-летний итальянец сыграл двадцать шесть матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четырнадцать голов и отдал одну голевую передачу.