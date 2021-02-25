«Ливерпуль»: «Клуб глубоко опечален трагической смертью отца Алиссона»

«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно смерти отца Алиссона Бекера.

«Клуб глубоко опечален трагической смертью отца Алиссона Беккера, Жозе, в Бразилии в среду. Все наши мысли связаны с Алиссоном и его семьёй в это невероятно печальное и трудное время. Клуб требует, чтобы СМИ с уважением относились к личному пространству Алиссона и его семьи», - говорится в заявлении «Ливерпуля».

Тело отца футболиста было обнаружено сегодня в Бразилии.

26-летний голкипер перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2018 году. В активе Алиссона сорок четыре матча за сборную Бразилии, за которую он дебютировал в октябре 2015 года.