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Мата может сменить «Манчестер Юнайтед» на итальянский топ-клуб

24 Февраля 2021, 11:59,

Испанский вингер Хуан Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует The Sun

Согласно сведениям источника, 32-летний полузащитник пользуется большим спросом среди итальянских клубов. В подписании контракта с Матой заинтересованы миланский «Интер», туринский «Ювентус» и столичная «Рома».

Действующее соглашение Хуана с «красными дьяволами» истекает грядущим летом. Манкунианцы имеют возможность пролонгировать сотрудничество с игроком еще на один год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Мата провел семь матчей, в которых дважды ассистировал одноклубникам.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Интер Милан, Рома, Хуан Мата, Трансферы футбола - лето 2021
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