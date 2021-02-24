Мата может сменить «Манчестер Юнайтед» на итальянский топ-клуб

Испанский вингер Хуан Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует The Sun

Согласно сведениям источника, 32-летний полузащитник пользуется большим спросом среди итальянских клубов. В подписании контракта с Матой заинтересованы миланский «Интер», туринский «Ювентус» и столичная «Рома».

Действующее соглашение Хуана с «красными дьяволами» истекает грядущим летом. Манкунианцы имеют возможность пролонгировать сотрудничество с игроком еще на один год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Мата провел семь матчей, в которых дважды ассистировал одноклубникам.