Мата может сменить «Манчестер Юнайтед» на итальянский топ-клуб

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24 Февраля 2021, 11:59,
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Испанский вингер Хуан Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует The Sun
Согласно сведениям источника, 32-летний полузащитник пользуется большим спросом среди итальянских клубов. В подписании контракта с Матой заинтересованы миланский «Интер», туринский «Ювентус» и столичная «Рома».
Действующее соглашение Хуана с «красными дьяволами» истекает грядущим летом. Манкунианцы имеют возможность пролонгировать сотрудничество с игроком еще на один год.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Мата провел семь матчей, в которых дважды ассистировал одноклубникам.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Интер Милан, Рома, Хуан Мата, Трансферы футбола - лето 2021