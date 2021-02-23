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​Власти Ливерпуля одобрили строительство нового стадиона «Эвертона»

23 Февраля 2021, 17:12,

«Эвертон» сообщил своим болельщикам радостную новость. Власти города Ливерпуль одобрили строительство нового стадиона «ирисок» в доке Брэмли-Мур. Новая арена будет смещать 52 888 зрителей.

 

В настоящий момент команда Карло Анчелотти выступает на «Гудисон Парк». Этот стадион был построен ещё в девятнадцатом веке, а именно в 1892 году. За времена своего существования арена пережила несколько реконструкций.

На текущий момент «Эвертон» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Целью «ирисок» является попадание в еврокубки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон
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Комментарии (1)
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0
altmax
23 Февраля 2021, 17:59

Уходит дух английского футбола. Сначала Хайбери, потом Аптон Парк, Уайт Харт Лейн, теперь Гудисон. Новый стадион ТТХ, а тем более олимпийский стадион ВХЭ вообще не тот компот...

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