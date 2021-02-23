​Власти Ливерпуля одобрили строительство нового стадиона «Эвертона»

|
23 Февраля 2021, 17:12,
|
|
«Эвертон» сообщил своим болельщикам радостную новость. Власти города Ливерпуль одобрили строительство нового стадиона «ирисок» в доке Брэмли-Мур. Новая арена будет смещать 52 888 зрителей.
APPROVED: A detailed planning application for a new 52,888 capacity stadium at Bramley-Moore Dock has been approved by Liverpool City Council.— Everton (@Everton) February 23, 2021
Our Goodison Park plans are being heard next... pic.twitter.com/h3vDHkh4nu
В настоящий момент команда Карло Анчелотти выступает на «Гудисон Парк». Этот стадион был построен ещё в девятнадцатом веке, а именно в 1892 году. За времена своего существования арена пережила несколько реконструкций.
На текущий момент «Эвертон» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Целью «ирисок» является попадание в еврокубки.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Эвертон
Уходит дух английского футбола. Сначала Хайбери, потом Аптон Парк, Уайт Харт Лейн, теперь Гудисон. Новый стадион ТТХ, а тем более олимпийский стадион ВХЭ вообще не тот компот...