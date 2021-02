​Власти Ливерпуля одобрили строительство нового стадиона «Эвертона»

«Эвертон» сообщил своим болельщикам радостную новость. Власти города Ливерпуль одобрили строительство нового стадиона «ирисок» в доке Брэмли-Мур. Новая арена будет смещать 52 888 зрителей.

APPROVED: A detailed planning application for a new 52,888 capacity stadium at Bramley-Moore Dock has been approved by Liverpool City Council.



Our Goodison Park plans are being heard next... pic.twitter.com/h3vDHkh4nu