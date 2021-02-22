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​«Не хотел работать с Моуринью ещё год»: Филипе Луис вспомнил о периоде в «Челси»

22 Февраля 2021, 18:34,

Экс-игрок «Челси» Филипе Луис вспомнил свой уход из лондонского клуба.

«Когда я оказался в запасе в первом матче сезона, я пришёл в офис к Жозе Моуринью и спросил: «Зачем вы меня взяли? Почему не оставили в «Атлетико»?». Он ответил, что чувствует оборонительную линию более надёжной, когда играет Сесар Аспиликуэта, а не я.  Он сказал, что я должен бороться за своё место.

Жозе был прав. Я играл плохо. Но для улучшения своей игры мне нужно было играть. Я ни разу не пожалел о переходе в «Челси», ведь находился в одном из крупнейших клубов.

Когда я не попал в состав на финал Кубка лиги, отыграв до этого все матчи турнира, я чувствовал себя преданным. Я не хотел работать с Моуринью ещё год. Но это не его вина. Мы выиграли тот финал, а у меня дома появилась медаль», - цитирует Луиса Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Жозе Моуринью, Филипе Луис
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