Моуринью настаивает на покупке полузащитника «РБ Лейпцига»

Полузащитник Марсель Забитцер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма».

Как сообщает Sport Bild, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью настаивает на приобретении 26-летнего австрийского футболиста в летнее трансферное окно. Трудовое соглашение хавбека с немецким клубом рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Марсель провел 18 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей (три - с пенальти) и две результативные передачи. В составе команды из Лейпцига он играет с 2014-го года.