Моуринью настаивает на покупке полузащитника «РБ Лейпцига»

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22 Февраля 2021, 09:45,
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Полузащитник Марсель Забитцер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма».
Как сообщает Sport Bild, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью настаивает на приобретении 26-летнего австрийского футболиста в летнее трансферное окно. Трудовое соглашение хавбека с немецким клубом рассчитано до середины 2022-го года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Марсель провел 18 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей (три - с пенальти) и две результативные передачи. В составе команды из Лейпцига он играет с 2014-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Трансферы футбола - лето 2021, Марсель Забитцер
Вполне логичный трансфер, который укрепил бы вес Тоттенхэма на международной арене. Но тут вопрос, даст ли Тоттенхэм деньги или вообще уволит Маура летом... С одной стороны, им надо цепляться за него руками и ногами, но с другой стороны у Леви будут развязаны руки и формальный повод делать всё, что он захочет. Главное, чтобы он не совершил глупость, ведь в случае ухода Маура другие тренеры будут обходить этот клуб десятой дорогой.
Моуру нужно будет заплатить порядка 30 лямов отступных...а зная Леви...возможно эти деньги лучше потратить на усиление состава