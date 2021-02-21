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​Венгер: «Я многому научился у футболистов»

21 Февраля 2021, 09:45,

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу тренерской работы.

«Я многому научился у футболистов. Не думайте, что тренер начинает работать в 35-40 лет, зная всё. Речь идёт о взаимном обмене между тренером и игроками, благодаря которому все становятся сильнее», - высказался Венгер в эфире BeIN Sports.

Напомним, Арсен Венгер оставил тренерский мостик «Арсенала» в 2018 году, отработав в клубе двадцать два года. В настоящее время 71-летний француз возглавляет отдел по развитию ФИФА, однако слухи то и дело связывают его с возвращением к работе тренера.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсен Венгер
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