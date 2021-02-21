​Венгер: «Я многому научился у футболистов»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу тренерской работы.

«Я многому научился у футболистов. Не думайте, что тренер начинает работать в 35-40 лет, зная всё. Речь идёт о взаимном обмене между тренером и игроками, благодаря которому все становятся сильнее», - высказался Венгер в эфире BeIN Sports.

Напомним, Арсен Венгер оставил тренерский мостик «Арсенала» в 2018 году, отработав в клубе двадцать два года. В настоящее время 71-летний француз возглавляет отдел по развитию ФИФА, однако слухи то и дело связывают его с возвращением к работе тренера.