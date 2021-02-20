Артета: «Результативность Гюндогана меня не удивляет»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре немецкого полузащитника Илкая Гюндогана в составе «Манчестер Сити».

«В нынешнем сезоне Гюндоган играет более важную роль в команде. Илкай всегда умел врываться в штрафную и завершать атаки. У него отличный удар. Просто раньше он действовал в глубине поля, поэтому эти качества были незаметны. Его результативность меня не удивляет», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

В нынешнем сезоне Гюндоган принял участие в 26 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и три результативные передачи.