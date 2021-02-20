«Барселона» не отпустила Фати в «МЮ» за 150 млн евро

Руководство «Манчестер Юнайтед» предпринимало попытку заполучить нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати в летнее трансферное окно, об этом информирует Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, «красные дьяволы» предлагали «сине-гранатовым» за перспективного футболиста 150 миллионов евро. Однако боссы каталонского гранда отклонили это предложение.

Ансу - воспитанник академии «Барселоны». В составе первой команды Фати выступает с 2019-го года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи поединках Примеры, записав на свой счет четыре гола. Действующий трудовой договор игрока с каталонцами рассчитан до середины 2022-го года.