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«Барселона» не отпустила Фати в «МЮ» за 150 млн евро

20 Февраля 2021, 11:35,

Руководство «Манчестер Юнайтед» предпринимало попытку заполучить нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати в летнее трансферное окно, об этом информирует Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, «красные дьяволы» предлагали «сине-гранатовым» за перспективного футболиста 150 миллионов евро. Однако боссы каталонского гранда отклонили это предложение.

Ансу - воспитанник академии «Барселоны». В составе первой команды Фати выступает с 2019-го года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи поединках Примеры, записав на свой счет четыре гола. Действующий трудовой договор игрока с каталонцами рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Ансу Фати
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Комментарии (4)
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0
Манкунианец76
20 Февраля 2021, 13:07

Очередная утка от журналистов!!Все прекрасно знают,что пандемия ударила по всем командам Европы и они,просто физически не смогут расплатиться за такие деньги ни с одним клубом-продавцом...

0
online
20 Февраля 2021, 12:14

Если они отпустят Фати, то это будет просто глупость со стороны Барселоны. Хуже даже чем обмен Пьянича на Артура. Никак не пойму для чего им понадобился Миралем, но вот Артур в Юве уже адаптировался и становится ключевым игроком в середине поля.

1
noname_344
20 Февраля 2021, 12:31

Глупость не глупость, а долги то есть.

0
online
20 Февраля 2021, 13:08

Это, конечно же уже другой вопрос.

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