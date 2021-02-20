«Барселона» не отпустила Фати в «МЮ» за 150 млн евро

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20 Февраля 2021, 11:35,
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Руководство «Манчестер Юнайтед» предпринимало попытку заполучить нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати в летнее трансферное окно, об этом информирует Mundo Deportivo.
Согласно данным источника, «красные дьяволы» предлагали «сине-гранатовым» за перспективного футболиста 150 миллионов евро. Однако боссы каталонского гранда отклонили это предложение.
Ансу - воспитанник академии «Барселоны». В составе первой команды Фати выступает с 2019-го года.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи поединках Примеры, записав на свой счет четыре гола. Действующий трудовой договор игрока с каталонцами рассчитан до середины 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Ансу Фати
Очередная утка от журналистов!!Все прекрасно знают,что пандемия ударила по всем командам Европы и они,просто физически не смогут расплатиться за такие деньги ни с одним клубом-продавцом...
Если они отпустят Фати, то это будет просто глупость со стороны Барселоны. Хуже даже чем обмен Пьянича на Артура. Никак не пойму для чего им понадобился Миралем, но вот Артур в Юве уже адаптировался и становится ключевым игроком в середине поля.
Глупость не глупость, а долги то есть.
Это, конечно же уже другой вопрос.