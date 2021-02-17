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«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

17 Февраля 2021, 17:11,

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать нападающего «Айнтрахта» Андре Силву. Об этом сообщает Sky Germany.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Андре Силва забил восемнадцать голов в двадцати матчах. Больше голов в этом чемпионате Германии забил только лидер «Баварии» Роберт Левандовски.

Ожидается, что трансфер Силвы может обойтись «Манчестер Юнайтед» в тридцать миллионов евро.

В семи последних матчах чемпионата Германии Андре Силва забил девять голов. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего португальского форварда в тридцать семь миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Айнтрахт Франкфурт, Андре Силва, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
17 Февраля 2021, 18:28

Му-му постепенно превращается в португальский филиал №2 АПЛ....

0
Oscar2
17 Февраля 2021, 17:30

Это тот, к которому Криш клинья подбивал? Ну, или, как минимум, рассыпался в комплиментах ему как футболисту... Вообще это - далеко не одно и тоже, но почему бы не использовать второе для достижения первого?))) А если серьёзно, у портов сегодня одна из самых звёздных сборных в мире: Фелиш, Фернандеш, Бернарду и Андре Сильва, да и у Моутиньо ещё не весь порох выгорел... Не говоря уже о Криштиану.

0
Oscar2
17 Февраля 2021, 17:41

О, ещё Рубен Диаш из МС. И ещё наверняка есть люди, которых стоило бы упомянуть.

0
Tytus
17 Февраля 2021, 17:35

Звёзды часто вспыхивают на фоне мега-звезды, коей КР7 безусловно является.

0
Oscar2
17 Февраля 2021, 17:44

Согласен - Эден Азар и золотое поколение бельгийских футболистов недавнего прошлого. Но там вроде пошло на спад.

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