«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать нападающего «Айнтрахта» Андре Силву. Об этом сообщает Sky Germany.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Андре Силва забил восемнадцать голов в двадцати матчах. Больше голов в этом чемпионате Германии забил только лидер «Баварии» Роберт Левандовски.

Ожидается, что трансфер Силвы может обойтись «Манчестер Юнайтед» в тридцать миллионов евро.

В семи последних матчах чемпионата Германии Андре Силва забил девять голов. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего португальского форварда в тридцать семь миллионов евро.