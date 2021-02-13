​Зиеш встретится с Грановской, чтобы уйти из «Челси»

Вингер «Челси» Хаким Зиеш хочет встретиться с Марией Грановской, представляющей руководство лондонского клуба. Марокканец настроен уйти из «Челси», поскольку он не чувствует себя частью планов нового главного тренера команды Томаса Тухеля, пишет на своих страницах Corriere dello Sport.

Стоит сказать, что Хаким Зиеш перебрался в «Челси» только летом 2020-го года. В двух последних матчах команды марокканец просидел в запасе.

Ранее появилась информация об интересе к двадцатисемилетнему Зиешу из Серии А от таких клубов, как «Милан» и «Ювентус». Портал transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.