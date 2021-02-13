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«Ливерпуль» потерял очередного защитника

13 Февраля 2021, 16:35,

«Ливерпуль» потерял очередного защитника в преддверии поединка 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Травму получил Бен Дэвис, которого мерсисайдцы подписали в зимнее трансферное окно. У 25-летнего футболиста диагностирован ушиб. Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

В матче между «Лестером» и «Ливерпулем» сыгран первый тайм. Счет в поединке не открыт - 0:0.

Текстовая трансляция поединка доступна на «Евро-Футбол.ру».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Бен Дэвис
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