«Ливерпуль» потерял очередного защитника в преддверии поединка 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Травму получил Бен Дэвис, которого мерсисайдцы подписали в зимнее трансферное окно. У 25-летнего футболиста диагностирован ушиб. Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

В матче между «Лестером» и «Ливерпулем» сыгран первый тайм. Счет в поединке не открыт - 0:0.

Текстовая трансляция поединка доступна на «Евро-Футбол.ру».