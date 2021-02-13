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«Ливерпуль» не сбавляет интерес к Шкриньяру

13 Февраля 2021, 11:22,

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, правами на которого владеет миланский «Интер», по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля». Об этом информирует Сalciomercato.

Вполне вероятно, что мерсисайдцы предпримут попытку подписать 26-летнего исполнителя в летнее трансферное окно. «Нерадзурри» планируют выручить с продажи футболиста не менее 60 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Шкриньяру проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Милан выступает в составе «Интера» с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Милан Шкриньяр, Трансферы футбола - лето 2021
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