«Ливерпуль» не сбавляет интерес к Шкриньяру

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, правами на которого владеет миланский «Интер», по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля». Об этом информирует Сalciomercato.

Вполне вероятно, что мерсисайдцы предпримут попытку подписать 26-летнего исполнителя в летнее трансферное окно. «Нерадзурри» планируют выручить с продажи футболиста не менее 60 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Шкриньяру проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Милан выступает в составе «Интера» с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча.