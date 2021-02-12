​Гвардиола – Зинченко: «Главное, чтобы я твоей жене нравился»

Супруга игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан рассказала интересную историю, которая случилась в прошлом месяце, когда рулевому «горожан» Хосепу Гвардиоле исполнилось 50 лет.

«Зинченко подошёл поздравить Гвардиолу. Сначала были комплименты, но Зина – это Зина, должна же быть ложка дёгтя в бочке с мёдом. Зина в своём стиле начал «травить» Гвардиолу, мол, уже пятьдесят лет, старость… А Пеп на него посмотрел и сказал: «Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился», - рассказала Влада в программе «Вацко Live» на YouTube.

Напомним, что после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Лиона» в прошлом году Влада Седан публично раскритиковала Хосепа Гвардиолы и назвала его тактику «зашкваром». Ходили слухи, что из-за этого высказывания жены Зинченко стал получать меньше игрового времени.