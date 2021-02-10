Головин попал в команду недели FIFA 21

EA Sports опубликовала команду недели FIFA 21.

Стоит отметить, что в команду попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, набравший 3+1 по системе «гол+пас» в матче против «Нима» (4:3). Из интересного можно отметить и наличие в списке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, выступающего на правах аренды за «Вест Хэм». Англичанин отметился дублем в ворота «Астон Виллы» (3:1).

24-летний Головин сыграл девять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Российский полузащитник пропустил несколько месяцев из-за травмы.