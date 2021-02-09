Невилл назвал позиции, которые «Манчестер Юнайтед» нужно усилить

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, как позиции нужно усилить «красным дьяволам» в летнее трансферное окно.

«Юнайтед» нужно подписать центрального и флангового защитника. Также было бы интересно, если бы пригласили в команду правого вингера и центрфорварда. Кроме того, необходимо следить за игрой голкиперов», - приводит слова Невилла Goal.com.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают второе место в АПЛ после 23 сыгранных туров. Манкунианцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков.

Следующий матч «красные дьяволы» проведут на «Олд Траффорд» против лондонского «Вест Хэма».