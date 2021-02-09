«Ливерпуль» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

Атакующий полузащитник лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Интерес к игроку проявляет «Ливерпуль», об этом информирует Mirror.

Согласно сведениям источника, мерсисайдцы планируют обсудить с лиссабонцами переход 22-летнего португальского футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Примейры Гонсалвеш принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и две результативные передачи. В настоящий момент Педру является лидером бомбардирской гонки турнира.

Полузащитник перебрался в «Спортинг» из «Фамаликана» летом 2020-го года.