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«Ливерпуль» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

09 Февраля 2021, 12:16,

Атакующий полузащитник лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Интерес к игроку проявляет «Ливерпуль», об этом информирует Mirror.

Согласно сведениям источника, мерсисайдцы планируют обсудить с лиссабонцами переход 22-летнего португальского футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Примейры Гонсалвеш принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и две результативные передачи. В настоящий момент Педру является лидером бомбардирской гонки турнира.

Полузащитник перебрался в «Спортинг» из «Фамаликана» летом 2020-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Педру Гонсалвеш
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Комментарии (1)
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vebmen84
09 Февраля 2021, 14:34
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