Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Стало известно, сколько пропустит Погба

08 Февраля 2021, 17:58,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, сколько пропустит полузащитник Поль Погба, получивший травму в матче с «Эвертоном» (3:3).

«Восстановление займёт несколько недель. Он уже начал работать с медицинским персоналом, но мы не будем форсировать его возвращение. Погба очень важен для нас, мы не хотим рисковать. Никто из наших футболистов не травмировался продолжительное время, так что нам не на что жаловаться», - сказал Сульшер в интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

27-летний Погба сыграл двадцать восемь матчей за «манкунианцев» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола