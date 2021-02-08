Стало известно, сколько пропустит Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, сколько пропустит полузащитник Поль Погба, получивший травму в матче с «Эвертоном» (3:3).

«Восстановление займёт несколько недель. Он уже начал работать с медицинским персоналом, но мы не будем форсировать его возвращение. Погба очень важен для нас, мы не хотим рисковать. Никто из наших футболистов не травмировался продолжительное время, так что нам не на что жаловаться», - сказал Сульшер в интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

27-летний Погба сыграл двадцать восемь матчей за «манкунианцев» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.