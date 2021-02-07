Шакири – о спаде «Ливерпуля»: «Мы же не роботы»

Полузащитник Джердан Шакири считает, что не нужно удивляться спаду «Ливерпуля».

«Мы тоже люди, у которых бывают и взлёты, и падения. Это нормально. Мы же не роботы, которые всегда могут играть на все 200%. Все команды в АПЛ хороши, даже против небольших клубов очень сложно играть. Проблемы есть не только у нас.

Мы по-прежнему идём в первой пятёрке, так что жаловаться не на что. Я вижу всё иначе, чем люди со стороны. Наши соперники продолжают работать и становятся лучше, нам будет сложнее – это нормальный процесс. Пока ещё ничего не решено, несколько клубов будут бороться за трофей», - цитирует Шакири Daily Mail.