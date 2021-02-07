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Шакири – о спаде «Ливерпуля»: «Мы же не роботы»

07 Февраля 2021, 18:36,

Полузащитник Джердан Шакири считает, что не нужно удивляться спаду «Ливерпуля».

«Мы тоже люди, у которых бывают и взлёты, и падения. Это нормально. Мы же не роботы, которые всегда могут играть на все 200%. Все команды в АПЛ хороши, даже против небольших клубов очень сложно играть. Проблемы есть не только у нас.

Мы по-прежнему идём в первой пятёрке, так что жаловаться не на что. Я вижу всё иначе, чем люди со стороны. Наши соперники продолжают работать и становятся лучше, нам будет сложнее – это нормальный процесс. Пока ещё ничего не решено, несколько клубов будут бороться за трофей», - цитирует Шакири Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джердан Шакири
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