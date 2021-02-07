​Юмтити отказался от перехода в «Ливерпуль» в январе

Из-за кадровых проблем «Ливерпуль» отчаянно искал защитника в зимнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы обращались к кандидатуре Самуэля Юмтити из «Барселоны», но он отказался от перехода, желая бороться за место под солнцем в каталонской команде.

В трёх последних матчах чемпионата Испании Юмтити попадал в стартовый состав «Барселоны» и проводил на поле по девяносто минут. Вероятно, это и стало для французского футболиста определяющим фактором.

Стоит отметить, что стартовый отрезок нынешнего сезона Юмтити пропустил из-за травмы колена.