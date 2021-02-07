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​Юмтити отказался от перехода в «Ливерпуль» в январе

07 Февраля 2021, 13:30,

Из-за кадровых проблем «Ливерпуль» отчаянно искал защитника в зимнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы обращались к кандидатуре Самуэля Юмтити из «Барселоны», но он отказался от перехода, желая бороться за место под солнцем в каталонской команде.

В трёх последних матчах чемпионата Испании Юмтити попадал в стартовый состав «Барселоны» и проводил на поле по девяносто минут. Вероятно, это и стало для французского футболиста определяющим фактором.  

Стоит отметить, что стартовый отрезок нынешнего сезона Юмтити пропустил из-за травмы колена.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Самуэль Юмтити
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Февраля 2021, 13:46

Лучше бы перешёл, сменил бы обстановку и вернул бы игровые кондиции.

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