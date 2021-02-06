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​Фернандиньо предложили стать ассистентом Гвардиолы

06 Февраля 2021, 22:39,

Фернандиньо получил предложение войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы. Об этом рассказал директор бразильского клуба «Атлетико Минейро», проявляющего интерес к бразильскому полузащитнику.

«У Фернандиньо есть много предложений, ведь его контракт истекает. Он является ориентиром в «Манчестер Сити» - не только на поле, но и за его пределами.

Не знаю, в курсе ли вы, но Фернандиньо даже предложили присоединиться к штабу Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента.

Нам Фернандиньо очень интересен, потому что он всё ещё хорош на поле. Но сейчас мы не ведём переговоров ни с Фернандиньо, ни с его агентами», - рассказал Родриго Каэтано.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Атлетико Минейро, Фернандиньо
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