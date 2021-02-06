​Фернандиньо предложили стать ассистентом Гвардиолы

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06 Февраля 2021, 22:39,
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Фернандиньо получил предложение войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы. Об этом рассказал директор бразильского клуба «Атлетико Минейро», проявляющего интерес к бразильскому полузащитнику.
«У Фернандиньо есть много предложений, ведь его контракт истекает. Он является ориентиром в «Манчестер Сити» - не только на поле, но и за его пределами.
Не знаю, в курсе ли вы, но Фернандиньо даже предложили присоединиться к штабу Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента.
Нам Фернандиньо очень интересен, потому что он всё ещё хорош на поле. Но сейчас мы не ведём переговоров ни с Фернандиньо, ни с его агентами», - рассказал Родриго Каэтано.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Атлетико Минейро, Фернандиньо