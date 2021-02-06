«Лестер» предложил новый контракт Тилемансу

Руководство «Лестера» планирует предложить новый трудовой договор бельгийскому полузащитнику Юри Тилемансу, об этом рапортует посредством «Твиттера» журналист Джон Пирси.

Согласно информации инсайдера, английский клуб доволен игрой 23-летнего хавбека, а потому хотел бы пролонгировать с ним сотрудничество.

Напомним, что Тилеманс перебрался в «Лестер» из «Монако» летом 2019-го года. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2023-го года.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец принял участие в 22 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.