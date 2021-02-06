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«Лестер» предложил новый контракт Тилемансу

06 Февраля 2021, 11:31,

Руководство «Лестера» планирует предложить новый трудовой договор бельгийскому полузащитнику Юри Тилемансу, об этом рапортует посредством «Твиттера» журналист Джон Пирси.

Согласно информации инсайдера, английский клуб доволен игрой 23-летнего хавбека, а потому хотел бы пролонгировать с ним сотрудничество.

Напомним, что Тилеманс перебрался в «Лестер» из «Монако» летом 2019-го года. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2023-го года.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец принял участие в 22 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Юри Тилеманс
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