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Оуэн считает, что «Ливерпуль» выпал из чемпионской гонки

04 Февраля 2021, 12:28,

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Экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что мерсисайдцы в настоящий момент не участвуют в чемпионской гонке АПЛ.

«Сейчас «Ливерпуль» не претендует на чемпионство. Мерсисайдцы отстают от лидера на семь очков, при этом у «Манчестер Сити» есть игра в запасе. Это очень много, ведь команды провели половину сезона.

Тут даже дело не в количестве очков, а в качестве игры. Команда Клоппа показывает невыразительный футбол», - приводит слова Оуэна издание tbrfootball.

«Ливерпуль», набрав 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Майкл Оуэн
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