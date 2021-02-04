Оуэн считает, что «Ливерпуль» выпал из чемпионской гонки

Экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что мерсисайдцы в настоящий момент не участвуют в чемпионской гонке АПЛ.

«Сейчас «Ливерпуль» не претендует на чемпионство. Мерсисайдцы отстают от лидера на семь очков, при этом у «Манчестер Сити» есть игра в запасе. Это очень много, ведь команды провели половину сезона.

Тут даже дело не в количестве очков, а в качестве игры. Команда Клоппа показывает невыразительный футбол», - приводит слова Оуэна издание tbrfootball.

«Ливерпуль», набрав 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Манчестер Сити».