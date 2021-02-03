​Моуринью: «Мы с Деле Алли нашли общий язык»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о полузащитнике Деле Алли, который в этом сезоне получает мало игрового времени.

«Вчера у меня был хороший разговор с Алли. Думаю, мы нашли общий язык. Впереди важный период сезона для него и для команды. Он нам нужен. Нам нужен Деле Алли в хорошей форме. Мы просто ждём, когда он вернётся в нормальное состояние.

Мы поговорили. Конечно, одним лишь разговором отличную форму игрока не вернёшь, но я надеюсь, что он получил мотивацию. Ему нужно восстановиться от травмы, вернуться к тренировкам и начать всё заново», - сказал Моуринью на пресс-конференции.