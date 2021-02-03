«Ювентус» не отпустил Демирала в «Ливерпуль»

Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал имел вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиги. В зимнее трансферное окно подписать 22-летнего турецкого футболиста хотел «Ливерпуль», рапортует издание Sport Mediaset.

Английский гранд предлагал за игрока 57 миллионов евро, однако «старая синьора» не отпустила Демирала. Чемпион Италии рассчитывает на Мериха в долгосрочной перспективе.

Напомним, что «Ливерпуль» подписал в январе Бена Дэвиса и Озана Кабака.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Демирал провел девять поединков, в которых отметился одной результативной передачей.