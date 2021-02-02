​Клопп: «Вряд ли ван Дейк сыграет в этом сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу состояния защитника Виргила ван Дейка, получившего серьёзную травму осенью.

«Будет ли ван Дейк в нашей новой заявке на АПЛ и Лигу чемпионов? Думаю, у нас есть место в списке для него. Никто не говорил мне, что нужно что-то изменить.

На самом деле никто не говорил мне, что у ван Дейка есть шансы сыграть до конца сезона. Я не хочу сказать, что это невозможно, но это маловероятно. Вряд ли он сыграет.

Если бы у нас было место в заявке, мы бы включили всех игроков, даже у кого нет шансов сыграть. Потому что время от времени мы верим в чудеса», - приводятся слова Клоппа на сайте «Ливерпуля».