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Клопп: «Матип выбыл до конца сезона»

02 Февраля 2021, 08:59,

Global Look Press

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Матип повредил лодыжку и выбыл до конца сезона. Мы будем ждать его возвращения. У него есть остаток сезона и все лето, чтобы полностью восстановиться и вернуться на поле», - передает слова немецкого наставника пресс-служба мерсисайдцев.

Матип травмировался по ходу матча 20-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1).

В текущем сезоне АПЛ Жоэль провел десять поединков, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Жоэль Матип
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